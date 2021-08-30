Tokat’ta fener alayı

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Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı etkinliği düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan fener alayına vatandaşlar ellerinde meşalelerle katıldı. Offroad pilotları araçları ile fener alayının en ön sırasında yer aldı. Tokat Belediyesi bando ekibi eşliğinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yapılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu.

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