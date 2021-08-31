Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren çoban boğuldu

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Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde çobanlık yapan Osman Şahin (22), serinlemek için ırmağa girdi. Gencin bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerde katıldı. Gece saatlerinde gencin cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkartıldı. Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri boğulma olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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