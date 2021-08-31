Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erbaa ilçesi Gökal grup yolu üzerinde meydana gelen kazada İ.A. idaresindeki 60 KS 131 plakalı Ford transit marka minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.