Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Erbaa ilçesi Gökal grup yolu üzerinde meydana gelen kazada İ.A. idaresindeki 60 KS 131 plakalı Ford transit marka minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.