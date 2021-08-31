2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cemalettin Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki 2 katlı metruk evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Evin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-31 14:25:53
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