Tokat'ta köylülerin su sevinci

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki köyde yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu.

Niksar’a bağlı Mercimekdüzü ve Örenler Köyünde uzun zamandır yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu. İl Özel idaresi tarafından yapılan sondaj çalışmalarıyla bulunan içme suyu, köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Mercimekdüzü ve Örenler Köyünde uzun süredir yapılan sondaj çalışmaları sonucunda aranan su bulundu. Suyu bulma mutluluğuna Kaymakam İlhami Doğan beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Sadullah Karataş, Şahin Günseren, Köy Muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti. Kaymakam İlhami Doğan iki köyünde su ihtiyacını karşılayacak miktarda suyun bulunduğu müjdesini vererek vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Köy muhtarları ve köy sakinleri, desteklerinden dolayı Kaymakam İlhami Doğan ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

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