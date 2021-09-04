Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Trabzon'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; TokatNiksar kara yolu Danişmend Gazi Bulvarında meydana geldi. E.E. (33) idaresindeki 60 ABR 332 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. (28) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.