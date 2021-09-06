Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı

DHA

Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Hanife Büşra Konyar´ın (17) annesi Nakşiye ve babası İbrahim Konyar okulun ilk gününde kızlarının sınıfına giderek sırasına fotoğrafını bıraktı. Duygulu anlar yaşayan baba İbrahim Konyar, "Her öğrencide Büşra'yı gördüm" dedi.
Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi´nde Nakşiyeİbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında aniden yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. İlk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hanife Büşra, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında silahı ateşlediği belirlenen Ömer Kaya, gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaya hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR DEYİN'
Hanife Büşra Konyar'ın ailesi yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, kızlarını okulunda andı. Nakşiye ve İbrahim Konyar çifti, Büşra'nın eğitim gördüğü Merkez Anadolu Lisesi, 12/A sınıfına gitti. Acılı aile kızlarının sırasına fotoğrafıyla birlikte çiçek bıraktı.
Duygusal anların yaşandığı sınıfta öğrencilere seslenen Nakşiye Konyar, "Büşra'yı paylaşın, bireysel silahlanmaya hayır deyin. Sanığın yargılanacağı 20 Eylül'e kadar hep birlikte bir şeyler yapalım, daha çok ceza almasını sağlayalım" dedi.
'HER ÖĞRENCİDE BÜŞRA'YI GÖRÜYORUM'
Sınıfa girdiklerinde her öğrencinin yüzünde Büşra´yı gördüğünü ifade eden İbrahim Konyar ise, "Kızımdan ayrılalı tam 8 ay oldu bugün. Bugün ne tesadüftür ki okullar açıldı. Kızımı toprağa vermeseydik, bugün okuluna devam edecekti. 8 aydır acısını hala yaşıyoruz. Bu işe artık bir dur demenin zamanı geldi. 8 ay içerisinde yine kızımdan sonra Trabzon'da Emir Yuşa adlı bir çocuğun başına denk geldi. Yine Tokat´ta bir kız kardeşimizin omzuna mermi geldi. Samsun´da bir çocuğun sırtına geldi. İstanbul´da yine bir çocuğun sırtına geldi yorgun mermi. Buna bir dur demek lazım. Yine söylüyoruz, her zaman söylüyoruz, bireysel silahlanmaya hayır diyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu işin caydırıcılığının olması lazım. En ağır cezayı vereceklerine inanıyorum, Türk adaletine güveniyorum. Kızımın sırasını gördük. Duygulandık tabi. Çiçek bıraktık, resmini bıraktık. Duygulandırdı bizi. Oturan her öğrencide ben Büşra´yı gördüm" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-09-06 11:51:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın ...
Tokat'ta 102 bin öğrenci tedbirlerle ders başı yaptı
YEREL HABERLER Tokat'ta 102 bin öğrenci tedbirlerle ders başı yaptı
Tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadın ...
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor (2)
YEREL HABERLER Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Tokat'ta köylülerin su sevinci
YEREL HABERLER Tokat'ta köylülerin su sevinci
Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
YEREL HABERLER Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.