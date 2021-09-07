Tokat’a şehit ateşi düştü



İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), (DHA)SURİYE'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit´in (31) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, Tokat'ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberi, Kaymakam Ali Gökay ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Fatma ve baba Hüseyin Yiğit ile yakınları üzüntü yaşadı. Çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin Fatma-Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal İbrahim UĞUR

2021-09-07 14:24:18



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