Kayıp alzheimer hastası kadın köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu (2)

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KÖYE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Köydeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Emine Uyar, jandarma komandolar tarafından köye 2 kilometre uzaklıktaki sulama göleti yakınında ormanlık alanda bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen Uyar, ailesine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-09-07 22:36:09



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