Hem organik hem de ekonomik salça telaşı

Tokat’ta birçok ev hanımı hem organik hem de ekonomik olması nedeni ile ev yapımı salçayı tercih ediyor.

Tokat’ta sonbahar mevsimi ile birlikte ev hanımlarının kışlık hazırlık telaşı başladı. Yemeklerin vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası için kadınlar kollarını sıvadı. Çiftçiden, pazardan alınan kilolarca domates birkaç gün çuvallarda bekletiliyor. Yumuşayan domates dilimlenerek ilistirde elle sıkılarak suyu çıkartılıyor. Domatesin suyu koyulaşıncaya kadar bakır leğenlerde odun ateşinde pişiriliyor. Soğuduktan sonra konserve şişelerine doldurularak dolaplardaki yerini alıyor.



Hem organik hem de ekonomik

Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenlerin yanı sıra ekonomik olması nedeni ile ev hanımları organik olarak yaptıkları salçayı tercih ediyor. Ev hanımı Kadriye Aydemir, kışlık hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, "Ev yapımı olan ürünler daha sağlıklı ve ekonomik oluyor. Salça fiyatları çok yüksek. Bu nedenle ev yapımı salça bizler için daha avantajlı oluyor. Hem organik hem de ekonomik. Kendimiz için yapıyoruz. Yemekliğimize ancak yetiyor. Bu eziyeti satmak için yapamam” dedi.

Ev hanımı Fadime Kaya (62) ise madımak, tarhana, kuşburnunun yanı sıra salça yapımını geleneksel yönetimlerle yaptıklarını belirterek, “Domatesi üreticinden alıp getiriyoruz. Yıkayarak torbalara koyuyoruz. 23 gün torbalarda kaldıktan sonra elimizle eziyoruz. İlistirde suyunu çıkardıktan sonra bakır leğenlerde kaynatıyoruz. Geleneksel yönetimlerle salça yapıyoruz. Çocuklarım hazır salça yemiyor. Zor oluyor ama ona da katlanıyoruz” diye konuştu.

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