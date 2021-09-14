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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'li Bulut direksiyon başına geçti

İHA

MHP'li Bulut direksiyon başına geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yeşilyurt Belediyesinde hibe edilen çöp toplama aracının direksiyon başına geçerek ilçede tur attı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Çat Beldesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araçlar kurban kesilerek hizmete sunuldu. Hibe edilen çöp toplama aracının direksiyonu başına geçen MHP’li Bulut, ilçede tur attı. Daha sonra düzenlenen törende vatandaşlarla bir araya gelen MHP’li Bulut, “Bu kasabayı çok sevdiğimi milletvekili olmadan önce de geldiğimde belirttim. Bu kasabanın bizi sevgi ve muhabbetle kucakladığına her zaman şahit oluyoruz. Seçildiğimiz günden bu güne kadar Çat Kasabasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu araçların dışında yayla projemizde önemli adımlar attık. En kısa zamanda yayla yolu yapılacak. Yeni okul binası 2022 yılı içinde tamamlanacak. Daha güzel projelerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katkıları ile hayata geçirilecektir” dedi.

Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törene katıldı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde de temaslarda bulunan MHP’li Bulut, kırsaldan merkeze küçük yerleşim yerlerinden büyükşehirlere doğru göçü engellemenin en temel yolunun insanlara yaşadıkları yerlerde iş imkanı sağlamaktan geçtiğini söyledi. Bulut, “Eğer insanlar ailelerini geçindirecek iş bulurlarsa baba ocaklarını terk etmezler. MHP’li Belediyeler bunun gayreti içerisindeler. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Yatırımcılar da riskleri göz önüne alarak buralara gelip yatırım yapıyorlar. Bu yatırımları buraya getiren belediye başkanımıza ve buralara yatırım yapan ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’ta bir değişim yaşıyoruz. Yapılan bulvarlarla, üç geçitlerle, yeni işletmelerde bunu hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt’ta 4 ayrı tesisin açılışını gerçekleştirildiğini belirten MHP’li Bulut, “Tesislerde 120 bayan, 30 bay elamana iş imkanı sağlanıyor. Açılışı yapılan ilk tesis belediyenin sosyal tesisleri oldu. Belediyenin sosyal tesisleri yenilenirken, atıl bina yaşanılabilir bir hale getirildi” ifadelerini kullandı.

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