Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp, gömmüş (2)

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KOCA TUTUKLANDI, CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Boşanmak üzere olduğu eşi Kadriye Alper'i evinde boğarak öldürdükten sonra, hafriyat alanına gömen Murat Alper, savcılıktaki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından cinayet suçlamasıyla tutuklanan Alper, cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna Alper 'Evet' cevabı verdi.

Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan Kadriye Alper, ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ/Yaşar Erkan İÇEN

2021-09-14 21:42:56



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