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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini boğarak öldürüp kayıp ilanı vermişti, tutuklandı

İHA

Eşini boğarak öldürüp kayıp ilanı vermişti, tutuklandı

Tokat’ın Zile ilçesinde eşini boğarak öldürdükten sonra kayıp ilanı veren zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Kadriye Alper'i (32) evinde boğarak öldürdükten sonra hafriyat alanına gömen Murat Alper (37) emniyetteki işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna şahıs 'Evet' diyerek cevap verdi.

Kayıp ihbarı yaptığı eşinin telefonundan attığı mesaj yakalattı
Murat Alper, 10 Eylül 2021 tarihinde polise boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper’in kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kayıp olarak aranan kadının telefonundan yakınlarına ‘iyiyim’ mesajı gönderilmesi üzerine polis ekipleri araştırma yaptı. Telefon sinyallerinin evden geldiğinin tespit edilmesi sonucu polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahıs, eşini boğarak öldürdükten sonra belediyenin hafriyat alanına gönderdiğini itiraf etti. Yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cenazesi şahsın yer gösterme yapması sonucu bulundu. 2 çocuk annesi kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapıldı. Talihsiz kadının cenazesi akşam saatlerinde Boldacı köyünde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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