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Tokat’ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretimi yüzde 40 düştü

İHA

Tokat’ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretimi yüzde 40 düştü

Tokat’ta kuraklık nedeniyle bal üretiminde yüzde 40 oranında düşüş yaşandı.
Tokat’ta yaylalarda ilkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakan arıcılar, binbir emek verdikleri ürünlerini almaya başladı. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde bal hasadı yapan arıcılar, kuraklık nedeniyle hüsran yaşadı. 18 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Topcu (65), arsasına arı çiftliği kurdu. Son 3 yıldır Bereketli beldesinin yüksek kesimlerinde bal üretimi yapan Topçu, kuraklıktan yakındı. Önceki yıllara göre kuraklık nedeniyle bal üretiminin düştüğünü belirten Topçu, “Mevsim bu sene kurak gitti. İlkbahar iyi geçmedi. Ondan dolayı ballarımız bu sene zayıf oldu. 18 seneden beri en zayıf yılımız bu sene geçti. Çünkü kuraklık, ilkbaharın iyi geçmemesi nedeniyle bir de çevremize çok arıcı doldu. Senede sadece bir defa sağım yapıyorum. Ağustos ayının başından eylül ayına kadar bal sağarız. Bugüne kadar 300 kovan arıdan geçen sene 11 ton bal almıştım. Bu sene 4 ton bal aldım” diye konuştu.
Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, il genelinde mevsimlerin kurak gitmesi nedeniyle bal üretiminin yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.
Öte yandan bal sağımını görüntüleyen basın mensubu zor anlar yaşadı. Gazeteci, arıcı maskesinin yırtık olan bölümünden giren arıların saldırısına uğradı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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