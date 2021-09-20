Hırsızlık şüphelileri 2 bin saatlik görüntü izlenerek yakalandı

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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta, 6 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli, 2 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrasında yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli evlerden ziynet eşyaları ile toplamda 20 bin lira para çalıp, ortadan kaybolan hırsızları bulmak için çalışma başlattı. 2 bin saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları takip sonrasında şüphelilerin R.Z., H.B. ve M.M. olduğunu tespit etti. R.Z., H.B. ve M.M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-09-20 14:59:30



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