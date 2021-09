'Yorgun mermi' cinayetinde karar 29 Eylül'de

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip, ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen Ömer Kaya'nın (29) tutuklu yargılanmasında 2'nci duruşma görüldü. Davanın 29 Eylül'de ise karar duruşması yapılacak. Büşra'nın annesi Nakşiye Konyar, "'Her mermi evladımın katilidir' diyorum. 29 Eylül'de inşallah caydırıcı ceza alıp, bu dosya herkese ibret olacak" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Aralık'ta, Erbaa'daki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye-İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında aniden yere yığıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına, mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın failini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinde silahı ateşleyenin, Ömer Kaya'ya olduğunu saptadı. Polisin gözaltına aldığı Kaya'nın, babasına ait ruhsatlı tabancanın balistik incelemesinde merminin, kullandığı silahtan ateşlendiği belirlendi. İlk ifadesinde havaya ateş ettiğini kabul eden Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Kaya'nın, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada Hanife Büşra Konyar'ın ailesi ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ömer Kaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan Kaya, tahliyesini istedi. Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, karar duruşmasını 29 Eylül'e erteledi.

Öte yandan 1 ay önce Trabzon'da fındık bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı'nın (15) annesi Asiye Atıcı baba Mustafa Atıcı da Konyar ailesine destek için Tokat'a geldi.

'EN AĞIR CEZAYI ALACAK, BU İŞİN SONU YOK'

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Hanife Büşra'nın annesi Nakşiye Konyar, şunları söyledi:

"Mahkeme 29 Eylül Çarşamba gününe ertelendi. Karar verilecek en iyi kararın verileceğine inanıyorum çünkü adalete güvenip de buraya geldim. En ağır cezayı alacak, bu işin sonu yok. Dur durak bilmiyorlar. Ellerine silah alıp sağa sola ateş ediyorlar. 'Her mermi evladımın katilidir' diyorum. 29 Eylül'de inşallah caydırıcı bir ceza alıp bu dosya herkese ibret olacak. Bu dosya medyatik bir dosyadır. Önem taşıdığını düşünüyorum ki öyle. Büşra bir şeyleri değiştirecek buna inanıyorum, 8 ay bitti yanıyoruz. Bunun tarifi yok. Herkes empati yapsın. Bu acı bitmiyor. Benim nefesim çıkana kadar bende bitmeyecek. Karşı taraf konuşup duruyor. Utanma yok, arlanma yok. Gayet hanımefendiliğimizi, beyefendiliğimizi koruduk. Tekrar söylüyorum, caydırıcı bir ceza alacak. Bu basit bir dosya değil, bunu herkes bilsin. Büşra'm huzur içinde uyuyacak çünkü adalet yanlısı Büşra'nın huzur içinde uyuması lazım. Mezarlıktan geliyorum. Büşra'ya 'Hadi kalk' dedim, 'Bugün gidiyoruz, adalet aramaya gidiyoruz' dedim. Beni duydu biliyorum çünkü 17 yaşın hesabı büyük olacak. Ben adalet arıyorum."

'BİZİM DAHA KATİLİMİZ BULUNMADI'

Emir Yuşa'nın annesi Asiye Atıcı ise "Bizim daha katilimiz bulunmadı yani havaya ateş eden herkes katil. Böyle bir şey yok. Biri 15 yaşında, biri 17 yaşında. Hani onun babası, ailesi, onun geleceğini düşünüp oradan çıkmasını istiyor ya bizimkilerin geleceği yok. Bizim hayallerimiz yok artık. Bizim çocuklarımızın arkadaşlarını, geleceklerini öldürdüler. Biz her zaman yanlarındayız. İnşallah bizimki de bulunsun" diye konuştu.

Konyar ailesinin avukatı Hasan Efe Uyar da "Geçtiğimiz celse aslında dosya tamamlanmış ve karar aşamasına gelmişti. Biz bugün karar çıkmasını bekliyorduk fakat mahkeme başkanının izinde olmasından dolayı 9 gün ertelendi. 29 Eylül saat 14.40'a bu dosya artık karara çıkacak. Biz en başından beri soruşturma aşamasından itibaren bu olayın hem vicdanen hem hukuken olası kastla adam öldürmeye girdiğini düşünüyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki hafta çarşamba günü de istediğimiz kararla buradan ayrılacağız. Büşra için adalet" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

