Tokat’ta uluslararası öğrenci kayıt ofisi açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde uluslararası öğrenci kayıt ofisinin açılışı Senegal Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye’nin katılımı ile yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’i makamında ziyaret eden Büyükelçi Gueye ziyaret sonrası uluslararası öğrenci kayıt ofisinin açılışına katıldı. Açılışa konuşma yapan Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer, 3 yıl önce göreve başlayan Rektör Şahin’in uluslararası ilişiler ile ilgili kendilerine çizdiği vizyon doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Rektör Şahin ise konuşmasında 150 olan uluslararası öğrenci sayısının 3 bin 500’e çıktığını belirterek, “Biz çağın gerekleri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararasılaşma politikası doğrultusunda, üniversitelerin buna ayak uydurması anlamında bütün ekibimizle birlikte büyük bir seferberliğe başladık. Bugün Mevlana, Erasmus, kurumlar arası anlaşma bağlamında yüzlerce üniversite ile anlaşmamız var. Ortak projelerimiz başladı. Toplam 150 olan uluslararası öğrenci sayımız bugün 3 bin 500 rakamlarını buldu. Tokat ilk defa bu kadar miktarda Afrikalı güzel insanla karşılaştı. Hem halkımız Afrikalıları çok sevdi hem de Afrikalılar halkımızı çok sevdi. Uluslararası İlişkiler Ofisi bağlamında Türkiye’de model olan bir ofisi burada hayata geçirdik. Uluslararası ilişkiler ile ilgili her türlü şey bu ofis içerisinde çözümleniyor” dedi.

Senegal Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü dış ilişkiler adımları attığını ve eğitimde de bunu görebildiklerini ifade ederek “Eğitim güçlü olmazsa diğer unsurlar da ayakta kalamaz. Erasmus, Mevlana programları bu eğitimin ne denli iyi olduğunun en büyük göstergesidir” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Büyükelçisi Gueye ve Rektör Şahin tarafından uluslararası öğrenci kayıt ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Program sonrası Büyükelçi Senegal’li öğrenciler ile bir araya geldi.

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