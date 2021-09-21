Tokat’ta 4.3 büyüklüğünde deprem

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Tokat’ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklükte bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre, deprem saat 19.09'da Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünde 14.34 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

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