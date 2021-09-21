Tokat’ta 4.3 büyüklüğünde deprem

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 19.09'da merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 14.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra il merkezi ile çevre illerde de hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Tokat. Niksar ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-09-21 20:12:40



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