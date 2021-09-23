Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Yeşilyurt kara yolu Damlalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat’tan Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halinde olan E.G (32) idaresindeki 58 BP 752 plakalı Honda marka otomobil karşı yönden gelen M.D (27) idaresindeki 60 AG 211 plaka Renault Megane otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tarlaya uçan otomobil devrildi. Kazada tarlaya uçan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile diğer otomobilde bulunan 2 çocukta hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yarımcısı Nebati'den sosyal medya eleştirisi "Özellikle sosyal medya üzerinden ulusal uluslararası desteklerle oluşturulmaya çalışılan o olumsuz havaya manipülasyonlara spekülasyonlara rağmen Anadolu farklı konuşuyor"
YEREL HABERLER Bakan Yarımcısı Nebati'den sosyal medya ...
Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Armut toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Armut toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü ...
Tokat'taki depremin ardından Prof. Dr. Yürüdür: “Depremler kaçınılmaz, aslolan sağlam binalar yapmak”
YEREL HABERLER Tokat'taki depremin ardından Prof. Dr. Yürüdür: ...
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Tokat’ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tokat’ta 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
YEREL HABERLER AFAD: "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başkan Eroğlu, iş önlüğü giyip eğe yaptı
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu, iş önlüğü giyip eğe yaptı
Tokat'a özgü 3 tokmak kültürü
YEREL HABERLER Tokat'a özgü 3 tokmak kültürü
Tokat’ta uluslararası öğrenci kayıt ofisi açıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta uluslararası öğrenci kayıt ofisi açıldı
Tokat’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
Kravat takmaktan sıkıldı, üzüm tüccarı oldu Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı
YEREL HABERLER Kravat takmaktan sıkıldı, üzüm tüccarı oldu Hobi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.