Minibüs istinat duvarına çarptı: 6’sı çocuk 10 yaralı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Uluslararası D100 karayolu Mutluca Mevkiinde meydana gelen kazada, A.Ç. (33) idaresindeki 07 DC 194 plakalı Ford marka panelvan minibüs, Reşadiye istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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