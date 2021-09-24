Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, banket çalışması için işaretleme yapan kamyonete otomobilin arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ReşadiyeNiksar D-100 karayolunda meydana geldi. Niksar'dan, Reşadiye ilçesi istikametine gitmekte olan Durmuş Güneş yönetimindeki 06 HF 4679 otomobil, banket çalışması için işaretleme yapan ve park halinde bulunan 06 JTC 91 kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sevim Güneş (65) olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü İlker Özçelik ile otomobil sürücüsü Durmuş Güneş ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Sevim Güneş'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZ

2021-09-24 18:16:01



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