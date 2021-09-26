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Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi

DHA

Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE, (Tokat) (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde polis ve bekçiler 'Huzur-Güven' uygulaması yaptıkları sırada yanlarına gelen köpekleri yemek ve su vererek besledi. 
Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda personelin katılımı ile ilçe genelinde geniş kapsamlı 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı. Amasya Caddesi'nde görev yapan trafik ekipleri sürücüleri kontrol ederken, asayiş ekipleri ve bekçiler ise tek tek kimlik kontrol etti. Uygulama süresince yanlarından ayrılmayan 4 sokak köpeğinin aç olduğunu fark eden ekipler, çevredeki marketlerden ekmek ve su alarak hayvanları kendi elleri ile besledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN
2021-09-26 12:18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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