Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi



Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE, (Tokat) (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde polis ve bekçiler 'Huzur-Güven' uygulaması yaptıkları sırada yanlarına gelen köpekleri yemek ve su vererek besledi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda personelin katılımı ile ilçe genelinde geniş kapsamlı 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı. Amasya Caddesi'nde görev yapan trafik ekipleri sürücüleri kontrol ederken, asayiş ekipleri ve bekçiler ise tek tek kimlik kontrol etti. Uygulama süresince yanlarından ayrılmayan 4 sokak köpeğinin aç olduğunu fark eden ekipler, çevredeki marketlerden ekmek ve su alarak hayvanları kendi elleri ile besledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2021-09-26 12:18:15



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