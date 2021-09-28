Yalpalayan traktörün sürücüsü alkollü çıktı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde trafikte yalpalayarak yol alan traktörün sürücüsünün 3.23 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesi Mahmudiye köyünde trafikte yalpalayarak giden bir traktör diğer sürücülerin dikkatinden kaçmadı. Yolda zikzaklar çizen traktör cep telefonu ile görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan traktör trafik timleri tarafından durduruldu. Sürücü Z.B.’nin 3.23 promil alkollü oluğu anlaşıldı. Sürüye 4 bin 37 TL para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

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