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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta caddeler yenileniyor

İHA

Tokat’ta caddeler yenileniyor

Tokat Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları yenilenen caddede asfalt çalışması yapıldı.
Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eski Hızarhane Caddesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yeniledi. Alt yapı çalışmalarının ardından cadde asfalt çalışması yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2021 çalışma programı kapsamında il merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Altyapısı tamamlanmış cadde ve sokakları sıcak asfaltla buluşturduklarını belirten Başkan Eroğlu, “Eski Hızarhane Caddemizin altyapısını baştan sona yeniledik. Yağmur suyu hattı başta olmak üzere, içme suyu ve kanalizasyon hatlarımızı tamamen yeniledik ve hemen ardından caddemizin birinci etabında ekiplerimiz asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladılar. Yaklaşık 170 metrelik mesafede yer alan birinci etapta 225 ton asfalt malzemesi kullanıldı. Altyapı ve zemin güçlendirme çalışmalarının tamamlanması ile sıcak asfalt serimini de tamamladık. Bölge sakinlerimiz, komşularımız artık çok daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşmuş olacak. Bizler vatandaşlarımızın mutluluğu için daha çok çalışmaya ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini vermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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