Tokat’ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

Tokat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Sivas kara yolu Artova yol ayrımında meydana geldi. S.K (31) idaresindeki 60 ABR 993 plakalı Ford Focus marka otomobilin sürücüsü ana yola çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırarak manevra yaptı. Aracın arkasından geçen otomobil ana yola çıkmaya hazırlanan E.D idaresindeki 60 ABF 426 plakalı Renault Megane marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç hurdaya döndü. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.