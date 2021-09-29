4 bin yıllık tarihi Zile Kalesi'nde yöresel kıyafet defilesi



Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat), (DHA)ANADOLU'nun 'tek dolma kalesi' olarak bilinen 4 bin yıllık Zile Kalesi'nde, 60 yıldır sandıklarda saklanan kanaviçe ve bindallılar ile yeniden tasarlanan yöresel kıyafet defilesi düzenlendi.

Roma İmparatoru Julius Sezar'ın dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)' sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile Kalesi, yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileye ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Elçileri iş birliğiyle Zile Belediyesi tarafından organize edilen defileye CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Defilede 12 modelin sergilediği yöresel kıyafetlerde, bölge halkının sandıklarından toplanan 60 yıllık kanaviçe ve bindallılar da kullanıldı.

Defilede konuşan Zile Belediye Başkanı Sargın, "Pandemi döneminde en büyük etkiyi kadınlarımız gördü. Biz de ilk programımızı kadınlarla ilgili yapalım dedik. Tarihi Zile Kalesi'nde yöresel kıyafetlerden oluşan bir defile gerçekleştirerek tanıtımına da katkı sağlamayı hedefledik. Sosyal belediyecilik hakkında halkımıza destek olacağız. 7 bin yıllık tarihe sahip olan Zile'de kültüre önem vereceğiz. Projelerimizde kadınlarımızla hareket edeceğiz. Kadınlarımız başımızın tacıdır" dedi.

'İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Defile projesini hazırlayan Kültür ve Turizm Elçisi Fatoş Ünsal ise "Projemiz kapsamında bugün Tarihi Zile Kalesi'nde defile düzenledik sonrasında diğer ilçelerimizde düzenleyeceğiz. Bir ilki gerçekleştirdik ve çok güzel bir organizasyon oldu. Kıyafetlerimize aylardır çalışıyoruz. Yöresel kıyafetler, Tokat, Zile motiflerini işleyerek geleneksel kültürümüzü yaşatarak, güzel bir defile gerçekleştirdik. Yöresel kıyafetlerimizi biz annelerimizin sandıklarındaki 50-60 yıllık kanaviçeleri kumaşlara uyarladık. Sandıklarda duran bindallılarımız, geleneksel kıyafetlerimiz ne varsa geçmişten günümüze taşıyarak tarihi bir mekanda bu etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2021-09-29 11:44:42



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