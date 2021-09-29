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Avrupa'dan 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat´ta 1500 TL'ye üretildi

DHA

Avrupa'dan 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat´ta 1500 TL'ye üretildi


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)ALMANYA, İtalya ve Avusturya'da üretilip Türkiye'ye 1500 euroya satılan yarış kızakları Tokat'ın Erbaa ilçesindeki sanayi sitesinde 1500 TL'ye mal edilerek üretildi. İlçede üretilen 45 kızak Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan'ın da katıldığı törenle teslim edildi.
Erbaa'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kızak Federasyonu'nun il temsilcisi olan Yıldıray Baş (42), 2019 yılında kızak sporu yapan öğrencileriyle birlikte Kars'ta yarışlara katıldı. Burada sporcular için yeterli sayıda kızak olmadığını gören Baş, durumu federasyon yetkililerine iletti. Baş, kızakların Türkiye'de üretiminin yapılmadığını, yurt dışından temin edildiğini öğrendi.  Federasyonun yerli üretim yarış kızakları kullanmak için verdiği destekle Baş, kızakların bir örneğini ilçedeki marangozlara gösterdi. Üretip üretemeyeceklerini araştırmaya başladı. İlçede 15 yıldır marangozluk yapan Mehmet Bolat (39) kızakların üretimini yapabileceğini belirtince geçen yıl federasyon için 10 adet yarış kızağı üretildi. Üretilen kızakları beğenen federasyon yetkilileri Mehmet Bolat'a bu yıl 45 kızak daha yapması için sipariş verdi. Yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 45 kızağın üretimi geçen günlerde tamamlandı. Yurt dışından alındığında maliyeti 1500 euroya kadar çıkan kızaklar Mehmet Bolat tarafından 1500 TL'ye mal edilerek Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Raif Ünal'ın katıldığı törenle federasyona teslim edildi.
'TÜRK İNSANININ NELER YAPABİLECEĞİNİN GÖSTERGESİDİR'
Kendi alanlarında sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan şöyle konuştu:
"Bunlar aslında Türk insanının neler yapabileceğinin göstergesidir. Bu çok basit bir konu değil önemli bir konudur. Çünkü özel dişbudak ağacından katmer katmer yapılıyor. Yufka gibi 40 tane yufkayı üst üste koyup nasıl baklavayı hazırlıyorlar, bunlar da öyle hazırlanıyor.  Biz bunları yurt dışından alıyorduk. Yurt dışından bize maliyeti kargoyla beraber neredeyse 1000-1500 euroya geliyordu. Yıldıray hocam ve ekibi 'Türkiye'de bunu yaparız' dediler. Bir iki denemeden sonra da başardılar. Ben tebrik ediyorum. Hem de Erbaa gibi Türkiye'nin kalbinde, çalışkan insanların ve sayın başkanımızın da önderliğinde böyle bir şeyin ortaya çıkması Türkiye için hakikaten bir devrimdir. Türk insanının neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Her şeyin bir ilki vardır. Bir ilki başardık."  
Marangoz Mehmet Bolat ise, "Türkiye'de bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Hocam ilk yurt dışından gelen kızağı getirmişti. Öyle başladık. Şu anda ilk biz yapıyoruz. İlk defa geçen yıl denedik. 10 tane yaptık oldu bu sene de 50 tane yapalım, dedik. Yapımı zordur. Komple ahşap işçiliğiyle uğraşılıyor, dişbudak ağacı kullanılıyor. Dış etkenlere dayanıklı bir ağaçtır. Kurtlanmaya, soğuk havaya, nemli ortama dayanan bir ağaç olduğu için dişbudak ağacını tercih ediyoruz" diye konuştu. 
Beden Eğitimi Öğretmeni Yıldıray Baş ise, "Biz bu işin yapılabileceğini düşündük. Kızak Federasyonu Başkanımızın da desteğiyle numunesini aldık, Erbaa'ya geldik. Erbaa'da ustalarımıza gösterdik. Ustalarımız bize yardımcı oldular. Mehmet ustam da elini bu işe attı. İlk üretimi çıkartıp federasyona gönderdik" ifadelerini kullandı.
Kızakların Erbaa'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise bu kızaklarla Erbaa'da çeşitli kayak etkinlikleri hayata geçireceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-09-29 13:11:30

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