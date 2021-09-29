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Tokat’ta kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi.

Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, hayatını kaybetmişti. Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında sanık O.K’nin (29) tahliyesine karar verildi. Hanife Büşra Konyar'ın ailesi ve yakınları kararın açıklanmasının ardından tepki gösterdi.

Tokat’ta görülen davanın ardından ilçeye dönen aile kızlarının başına yorgun mermi düşen caddeye çiçek bıraktı. Gözü yaşlı anne Nakşiye Konyar ile baba İbrahim Konyar Cumhuriyet Meydanı’nda tepkilerini dile getirdi. Kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Konyar, “Katil Erbaa’da gezecek” dedi. Acılı aile daha sonra kızlarının mezarını ziyaret etti.

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