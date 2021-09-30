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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

İHA

Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

Tokat’ta sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ekipleri alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza; TOKİ kanal yolunda gece saatlerinde meydana geldi. 60 ABT 936 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri su seviyesinin düşük olduğu kanalda ters dönen otomobil içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Aracın camını kıran itfaiye erleri otomobil içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Ekipler su içerisinde ve çevrede dakikalarca sürücüyü aradı. Olay yerine yakın bir noktada bakkalda çalışan bir kişinin kazada kanalda mahsur kalan kişiye yardım ederek çıkardığını söylemesi üzerine ekipler rahat bir nefes aldı. Otomobilin B.S (30) isimli kişiye ait olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsa ulaşmak için çalışma başlattı. Kanalda bulunan otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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