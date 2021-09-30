Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli

Tokat’ta baraj gölünde su seviyesinin düşmesi alabalık çiftliklerini tehdit etmeye başladı.

Almus ilçesinde 55 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra manzarası ile ilçeye değer katan baraj gölünde endişe verici görüntüler yaşanıyor. Su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık 400 metre çekilirken, derinlik yaklaşık 15 metre düştü. Türk bayrağının dikili olduğu kayalık ortaya çıktı. Su seviyesinde önceki yıllara göre aşırı düşüş yaşanması ise balıkçıları endişelendiriyor. 31 işletmede 300'e yakın kafeste, somon ve alabalık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşıyor. Alabalık üretim tesisinde çalışan Hasan Alver, su seviyesinin aşırı düşmesi nedeni ile balıkların bulunduğu kafesleri daha derin noktalara çekmeye çalıştıklarını kaydetti. Suyun azalması ile birlikte oksijen seviyesinin de azaldığını ifade eden Alver, “Bir an önce burada önlem alınmalı. Ağları yukarı kaldırdığımız için balıklar sıkışıyor, telef olanlar var. 1994 yılında su seviyesi düşmüş ama bu kadar düşmemiştir. Bu sene aşarı derecede düştü. Balıkçılık için her türlü risk. Şuanda ağlarımız yere değiyor. Tabanlarını kaldırıyoruz balıklarımız ölüyor. Ne olacak bilmiyoruz” dedi.

Balıkçı Ali Doğan ise barajda su derinliğinin yaklaşık 5 ay içerisinde yaklaşık olarak 15 metre düştüğünü belirterek, “Alabalıkların bulunduğu kafeslerin su seviyesinin düşmesi ile birlikte balıkların sıkışarak ölmeye başladı. Bu şekilde devam ederse barajda elektrik üretiliyor diye balıklarda ölecek” diye konuştu.



Baraj elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılıyor

Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 19591966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü, 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor.

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