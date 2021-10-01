Ampute Milli Futbol Takımı'na Tokat'ta coşkulu karşılama



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ziyaret için geldikleri Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

İspanya´yı finalde 6-0 yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, antrenör Osman Çakmak'ın memleketi Tokat'a geldi. Tokat il protokolü tarafından çevre yolunda davul ve zurna ile karşılanan Ampute Milli Futbol Takımı konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada Tokat Valisi Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte coşkulu bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı.

Gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ampute Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak, "Yüreğimiz kalbimiz sizlerle ve bu coşkuyu, heyecanı, enerjiyi bizlere yansıtan değerli kahraman arkadaşlarım. 13 tane yiğit ve bu ülkenin aslanları ve teknik ekibi. 1997 yılında Şırnak'ta mayına basmam sonucu sol ayağımı kaybettim. O gün farklı duygular içerisindeydim ama 'söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' cümlesinden yola çıkarak bugün bu ülke için neler yapabiliriz. Biz üzerimizdeki ay yıldızlı formanın buradaki genç kardeşlerimizin ve tüm Türkiye'nin üzerinde alın teri bedeller ödenmiş bir forma olduğunu biliyoruz ve onun için Avrupa'da ve dünyada bir numara olacaksa neden bu kahramanlar, aslanlar olmasın. Takımın kaptanı, ağabeyi olarak bugün de hocalarıyım. Çok mutluyum, gururluyum. Biz bedel ödedikçe ülke büyüyor. Hepimiz bir bedel ödüyoruz. Çok heyecanlandım" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da, "Bu günün öznesi olan, bizi duygulandıran, gururlandıran, onurlandıran Türkiye Ampute Milli takımımız buradalar. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşlar geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gururluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Avrupa'yı titreten, Türk'ün gücünü ortaya koyan, al bayrağımızı gönlere çeken, İstiklal Marşı'mızı tüm Türkiye'ye dinleten Ampute Milli Takımımızı Tokat'ta ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise, "Osman başkan ve ekibi Gazi Osman Çakmak Türkiye'nin gururu oldu. Türk milletinin gururu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda Ampute Milli Futbol Takımı'mızı ekibi ile beraber şampiyon yaptılar. Türk milletine haklı onur ve gurur yaşattılar. İstiklal Marşı'mızı söylettiler, ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektiler. Milletimiz adına, Tokat adına, hemşerilerimiz adına kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılama görüntüleri

-Osman Çakmak'ın konuşması

-Belediye Başkanı ve Valinin açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-10-01 13:53:20



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