Tokat’ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

Tokat’ta aynı kavşakta bir ay içinde meydana gelen 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza kameralara yansıdı.

TokatNiksar karayolu TEDAŞ kavşağında yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Karayolları ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle kimi zaman tek şeritten trafiğin çift yönlü aktığı yol kazalara davetiye çıkardı. Yeşilırmak üzerindeki köprüden kavşağa girerek karşı yöne geçmek isteyen otomobillere diğer yönden gelen araçların çarpması kameralara anbean yansıdı. Son bir ay içerisinde 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yol çalışmalarının tamamlandığı kavşakta sinyalizasyon sisteminin henüz yerleştirilmemiş olması da kazalara davetiye çıkardı. Ayıca KGYS kameralarına el freninin çekilmesi unutulan park halindeki otomobilin hareket etmesi yer aldı. Sürücünün park ettiği otomobilin hareket ederek kavşakta refüje çıkıp karşı yöne geçerek, bariyerlere çarpması yer aldı. Ayrıca kavşaklarda otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.

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