Tokat'ta, aynı kavşakta 1 ayda 19 kaza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta, aynı kavşakta 1 ayda 19 kaza

DHA

Tokat'ta, aynı kavşakta 1 ayda 19 kaza


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, yol yapım çalışmalarının sürdüğü kavşakta son 1 ayda 19 kaza meydana geldi. Kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.
Tokat-Niksar yolu, genişletme ve kavşak yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürüldü. Yolun başlangıcında bulunan TEDAŞ kavşağında ise zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Bu sırada kavşağa hatalı giren sürücüler, çok sayıda hasarlı kazaya neden oldu. Kavşakta, son 1 ayda 19 kaza meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan kazalar ise KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin genellikle kavşağa kontrolsüz girmesi dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-10-02 11:16:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tokat’ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı
Çöpte ziynet eşyası buldu, insanlık ölmemiş dedirtti
YEREL HABERLER Çöpte ziynet eşyası buldu, insanlık ölmemiş dedirtti
Ampute Milli Futbol Takımı'na Tokat'ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Ampute Milli Futbol Takımı'na Tokat'ta coşkulu ...
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na Tokat’ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na ...
Hanımeli merkezinde kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Hanımeli merkezinde kadınlar aile bütçesine katkı ...
Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli
YEREL HABERLER Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli
Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti
YEREL HABERLER Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.