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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ın 25 yıl çöp depolama sorunu kalmayacak

İHA

Tokat'ın 25 yıl çöp depolama sorunu kalmayacak

Tokat'ın 2025 yıl çöp depolama sorununu ortadan kaldıracak olan ikinci bir lot alanı çalışması başlatıldı.
Katı Atık Birliği ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni depolama alanı olarak kullanılacak olan alanda (Lot Bölgesi) çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, yeni lot çalışmalarının Tokat’ın yaklaşık 2025 yıllık daha çöp sorununu ortadan kaldıracağını kaydetti. Çevreye duyarlı bir belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Yaklaşık 8 yıldır, Tokat, Turhal, Pazar ve Zile ilçelerimizin çöpleri, katı atıkları bu bölgede toplanıyor. Birinci lot bölgesinde birkaç yıla kadar depolama çalışmaları tamamlanarak lot görevini tamamlamış olacak. Yaklaşık 9 aydır devam ettirdiğimiz inşaat ile yeni bir lot alanı oluşturuyoruz. Yeni yaptığımız depolama alanı (Lot) şehrimizin 2025 yıllık katı atığını depolayacak. 137 bin metrekarelik alanda 2. Lot çalışmamız devam ediyor ve 3 milyon metreküp çöp bu alanda depolanacak. Bu çalışmamızın maliyeti yaklaşık 22 milyon TL civarında. Bu çalışma ile inşallah 1 yıllık bir zaman zarfında çöplerimizin döküleceği bu alanı tamamlamış olacağız” dedi.

"Temiz şehir Tokat"
Başkan Eroğlu, şehir merkezindeki eski çöplük alanın lavanta bahçesine dönüştürüldüğünü hatırlatarak, “Çevre dostu olan, çevreye önem veren, her daim ‘Temiz Şehir Tokat’ sloganıyla hareket eden bir belediyeyiz. Daha önce yaptığımız çalışma ile eski vahşi çöp alanını ıslah ederek lavanta bahçesine dönüştürdük. Yine aynı şekilde atık su artıma tesisimiz faaliyetine kesintisiz devam ediyor. Atık su arıtma tesisimizden çıkan çamurları yeni bir tesis inşa ederek elektrik üretiyoruz. Katı atık depolama tesisimizde çöpleri ayrıştırıyor, sıkıştırıyor ve yine elektrik üretimi sağlıyor, çevremizi temiz tutuyor. Bir günde sadece Tokat merkezimizden 170 ton çöp ve ilçelerimizden gelen yaklaşık 300 tondan fazla çöp her gün bu alana dökülmekte, ayrıştırılarak depolanmaktadır. ‘Temiz Şehir Tokat’ sloganıyla tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye, Tokat için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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