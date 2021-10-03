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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta “hadi yürüyek heri” etkinliği

İHA

Tokat’ta “hadi yürüyek heri” etkinliği

Tokat Belediyesi tarafından 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısı ile 'Hadi Yürüyek Heri' etkinliği düzenlendi.
Geyras Mahallesinde doğa ile iç içe yapılan yürüyüşe başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafede yapılan yürüyüşe Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Yürüyüş programında katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Eroğlu, sağlıklı yaşama farkındalık çekmek için etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle, Tokat’ımızın güzel doğasında, ağaçların arasında hemşehrilerimizle birlikte yürüyüş yaptık. Sağlıklı kalmak, zinde olmak için her zaman günlük olarak yürüyüş yapmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi ‘Harekette Bereket Vardır’, biz de bu farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü yaptık. Sadece bugün değil, her gün yürüyelim. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu mutlu günler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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