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Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

DHA

Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.
KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını saniye saniye görüntüledi. Kazaların birçoğunun kavşak noktalarında yaşandığı kayıtlara geçti. Görüntülerde, trafik ışıklarından hareket eden otomobilin kural ihlali yapan motosiklete çarpması, yayaya yol vermek isteyen otomobilin başka bir araca çarpması, ani fren yapan aracın ise kaldırıma çıkması gibi anlar yer alıyor. Behzat Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilin, kavşaktan yola çıkmak isteyen servis minibüsü ile çarpışmasıyla Behzat Deresi'nin yatağına düştüğü anlar da kameraya yansıdı. Kazaların genellikle sürücü hatasından kaynaklanması ise dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-10-04 13:31:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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