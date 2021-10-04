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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu

İHA

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu

Tokat Sebastopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu.
Gelen ekip bölgede kazı çalışması yürütüyor. Yaklaşık iki haftadır devam eden kazı çalışmalarında antik kentin kilise kısmında Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, kilisenin güney apsis bölümünde 3 adet iskelet bulunduğunu belirterek, "Bu iskeletler yıllar sonra üzerine yapılan yapılar nedeni ile tahrip olmuş. Bir çocuk, kadın ve erkeğe ait olduğunu düşünüyoruz. Önceki yıllarda çıkarılmış birkaç sandık mezarımız var. Bu iskeletler Bizans döneminin. Ama yapıdan daha sonraki dönemdeki gömü olduğunu düşünüyoruz. Yapı terk edildikten sonra apsis bölümünün kutsal olmasından dolayı gömülerin bu şekilde devam ettiğini biliyoruz" dedi.

Antik kentin büyük bir kısmı şehrin altında keşfedilmeyi bekliyor
Sebastapolis'in Karadeniz’in en büyük Roma kentlerinden birisi olduğunu belirten Temür, “Kilisenin doğu cephesinde kesit düzeltme çalışmaları ve zemin seviyesi tespit etmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 25 öğrenci ve işçimizle bu çalışmaları yürütüyoruz. Kazı çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından destekleniyor. Aynı zamanda Sulusaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı da kazımıza destek oluyor. Bu seneki kazı çalışmalarımız 28 gün sürecek. Sonraki süreçte daha iyi kaynaklar bulmamız halinde hamamda kazı çalışması yapılacak. Kentin büyük bir kısmı Sulusaray altında kaldığı için kamulaştırma yapılması gerekiyor. 6 ay 1 yıllık çalışma yürütüldüğü zaman kentin büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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