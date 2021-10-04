Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım

İHA

Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım

Tokat Valisi Ozan Balcı, Spor Tokat projesi ile gelecekteki spor başarılarının tomurcuklarını attıklarını ifade ederek, “Profesyonel anlamda Tokatlı çocuklar güzel başarılara imza atacaklar" dedi.
Tokat Valiliği tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan Spor Tokat Projesi'nin 20212022 sezonu ve amatör spor haftası açılışı törenle yapıldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kentte karateden, jimnastiğe, bokstan basketbola faaliyet gösteren öğrencilerin çalışmalarını izledi. Vali Balcı, Başkan Eroğlu ile potaya basket attı, tenis oynadı. Vali Balcı, Spor Tokat projesi il gelecekteki spor başarılarının tomurcuklarını attıklarını ifade ederek, “İleride kısa vadede, orta vadede, uzun vadede Tokat sporun her alanında bir kültür oluşturacak. Profesyonel anlamda Tokatlı çocuklar güzel başarılara imza atacaklar. Buna canı gönülden inanıyorum. Spor Tokat iki ayaklı. Yani birincisi biz çocukların sadece akademik anlamdaki ilerlemelerini, gelişmelerini değil, aynı zamanda zihinsel ruhsal ve sportif anlamda da gelişmelerini önemsiyoruz. Her alanda destek verdiğimiz gibi spora da destek veriyoruz. Özellikle pandemi sonrası spor çok önemli oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.
Vali Balcı, spor yapmayı sevdiğini ifade ederek, “Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ayrıca günlük kültür fizik hareketleri de yapıyorum. Bunu önemsiyorum. Her kişinin yaptığı bir spor dalı var aslında. Ben yürüyüşü tercih ediyorum. Ama hepsini çok seviyorum. Spor yapanları desteklemekten büyük mutluluk duyuyorum. Sportif faaliyetleri izlemekten de çok büyük mutluluk duyuyorum. Çocukların başarılarını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü spor sadece bir boş zaman işi değil. Kültürün bir parçası. Nasıl kitap okumak boş zaman işi değilse bir insanın günde yarım saat de bir saat de olsa vakit ayırıp okuması gereken bir faaliyetse spor da hayatın ayrılmaz bir parçası bence. Dedik ya spor Tokat'ın ana gayelerinden biri tamam spor yapısına katkı sağlıyoruz. Spor kültürünün oluşmasına katkı sağlıyoruz ama her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Yani izlemeli. Hoşça vakit geçirmeli” diye konuştu
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise “Spor Tokat” projesinin Türkiye’ye örnek olacağını ifade ederek, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Spor Tokat çok daha belki güzel işlere de imza atacaktır. Ben bu anlamda değerli valimize teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak Spor Tokat'ın bir bileşeni, bir paydaşı olarak desteklerimizi esirgemiyoruz. Spor Tokat projesinde biz de Tokat Belediyesi olarak yerimizi aldık. Burada derdimiz, amacımız, gayretimiz bir defa daha güçlü bireyler oluşturmak. İlimde, bilimde, fende iyi evlatlar yetişirken bu evlatlarımızın sporda da zeki olmaları çok önemli ve evlatlarımız, gençlerimiz bu anlamda sporla da birlikte, beraberce yoğruluyorlar. Bu önemli. İkincisi altyapılarını artık hazırlamış bir şehiriz. Gerek bireysel spor alanında gerekse takım alanında Tokat spor alanında çok önemli bir noktaya geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu
YEREL HABERLER Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti ...
Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında
Tokat’ta “hadi yürüyek heri” etkinliği
YEREL HABERLER Tokat’ta “hadi yürüyek heri” etkinliği
Tokat'ın 25 yıl çöp depolama sorunu kalmayacak
YEREL HABERLER Tokat'ın 25 yıl çöp depolama sorunu kalmayacak
Piton yılanı ile korkularını yenmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Piton yılanı ile korkularını yenmeye çalıştılar
Çöpte ziynet eşyası buldu, insanlık ölmemiş dedirtti
YEREL HABERLER Çöpte ziynet eşyası buldu, insanlık ölmemiş dedirtti
Kaplıca oteli üniversite öğrencilerine tahsis edildi
YEREL HABERLER Kaplıca oteli üniversite öğrencilerine tahsis edildi
Tokat'ta, aynı kavşakta 1 ayda 19 kaza
YEREL HABERLER Tokat'ta, aynı kavşakta 1 ayda 19 kaza
Tokat’ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tokat’ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.