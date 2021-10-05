Jandarma’nın bulduğu yaralı ‘Doğan’ kuşu tedaviye alındı

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan doğan cinsi kuş tedaviye alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına balığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Erbaa ilçesine bağlı Canbolat köyünde doğan kuşu yaralı olarak bulundu. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen doğan Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.