Tokat’ta yöresel kafe projesi hayata geçiyor

Tokat’ta tarihi çarşıda yerli ve yabancı turistlerin yöresel ürünleri tadabileceği, kahvelerini yudumlarken şehir hakkında bilgi sahibi olabilecekleri kafe hayata geçiyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sulu Sokak Çarşısında geleneksel gıda ve el sanatları satış merkezi ile kafe çalışmalarının yürütüldüğü alanda inceleme yaptı. Şehrin kültür ve turizmine yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Tarihi Sulu Sokak bölgemizde, 900 adımda 900 yıllık tarihi eseri içinde barındıran bölgede Tokat’ımızın yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının tanıtıldığı, ikram edildiği, satışının yapıldığı bir yer yoktu. Vakıflar Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerle bu tarihi alanda şehir müzesinin hemen yanındaki binayı belediyemiz bünyesine tahsis ettik. Bina içerisinde bir market yer alıyordu. Marketin boşaltılmasını sağlayarak projemiz için çalışmalara başladık” dedi.

Başkan Eroğlu, yapılacak olan çalışmayı değerlendirerek, “Tokat’a gelen yerli ve yabancı turistlerin Tokat Kalesi’ne nazır bir noktada kahvelerini yudumlayabilecek, tarihin kokusunu hissedecekler. Ayrıca yöresel ürünlerimizden de tadabilecekler. Yine hemen yanındaki iş merkezlerinde ise geleneksel gıdalarımız ve el emeği göz nuru ürünlerimiz yer alacak. Bu ürünleri yine bu merkezden satın alabilecekler. Tokat’ımız kadim bir şehir. İçinde 14 medeniyetin izlerini barındırıyor. Bu nadide şehrimizde turizm ve kültürümüze yönelik her türlü projeye imza atmak için gayret ediyoruz. İnanıyorum ki; Tokat’ımız bir yandan tarım ve hayvancılıkla kalkınırken bir yandan da turizm potansiyeli yüksek bir il olacak” diye konuştu.

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