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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşısız hastaların akciğer tomografisini paylaşarak uyardı

İHA

Aşısız hastaların akciğer tomografisini paylaşarak uyardı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, korona virüs yoğun bakım servisinde tedavi gören aşısız hastaların akciğer tomografisini sosyal medya hesabına paylaşarak, "Covid’in şakası yok. Aşısız vak'alarda akciğer tutulumu ve hastaneye yatışlar kaçınılmaz bir gerçek" mesajını verdi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi korona virüs yoğun bakım servisinde yatan hastalardan yüzde 80’nden fazlasının aşısız olduğu bildirildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, son bir haftada yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 7 korona virüs hastasının aşısız olduğuna dikkat çekti. Hastaların akciğer tomografi filmini sosyal medya hesabında paylaşan Pazarlı, “31 yaşında ek hastalığı olmayan bayan hasta, Covid’in şakası yok. Aşısız vak'alarda akciğer tutulumu ve hastaneye yatışlar kaçınılmaz bir gerçek. Geç olmadan aşılarınızı tamamlayın” mesajını verdi.

"Artık bu pandemi aşı olmayanların pandemisi olmaya başladı"
Son günlerde aşısız olan korona virüs hastalarının yoğunluk oluşturmaya başladığını belirten Pazarlı, “Pandeminin ilk başı gibi yoğun olmasa da biraz yoğunluğumuz artmaya başladı. Ama pandeminin başındaki farklılık artık bu pandemi aşı olmayanların pandemisi olmaya başladı. Aşı olanların çoğu tedavi gerektirmiyor, ya da ayakta geçirebiliyor tedavilerini. Fakat aşı olmadan bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğu hastaneye yatışı gerekiyor. Akciğer tutumu ağır oluyor. Şu anda da bizim son günlerde vak'alarımızın yüzde 80’ninden fazlası aşısız ya da tek doz aşılı aşıların tamamlanmış vak'alardan oluşuyor” dedi.
Doç. Dr. Pazarlı, “Aşı yüzde 100 koruyucu değil ama en azından ispatlanmış bir gerçek bilimsel olarak da tecrübe olarak da aşı olanların akciğer tutulumları çok minimal. Ya da tamamen ayakta geçirebiliyorlar. Ama aşı olmayanlar da mutlaka bir semptom, bir bulgu ve ilerleme ihtimali daha yüksek. Mutlaka hastane yatışları gerekebiliyor bu tip hastaların. Ve tabii ki bu tip hastalar hayatı riskli oluşturuyor. Halkımıza buradan söylememiz gereken en önemli şey aşıları mutlaka tamamlamaları. Aşılarla ilgili yapılan olumsuz propaganda ve spekülasyonlara kulak asmamaları ve mutlaka bu konuyla ilgili özellikle bilim insanlarının uyarılarına, Sağlık Bakanlığının uyarılarında mutlaka önem vermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Vak'a yaşı 30'un altına düştü
Son zamanlarda ilk pandeminin başındaki farklılıklardan birisi de vak'aların yüzde 50’sinden fazlasını 30 yaş altında görülmeye başlaması olduğunu ifade eden Pazarlı, "Tabii bu tip genç vak'alar bir sıkıntı olmuyor. Ama bu kişiler daha çok ev halkında daha yaşlı annelerine, babalarına veyahut daha büyük aile bireylerine bulaştırma riskleri artıyor. Bu da tabii bunların hem hastalığı geçirmelerine hem de tabii ki hayati risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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