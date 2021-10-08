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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği

İHA

Spor kulüplerine 5 milyonluk malzeme desteği

Tokat'ta, "Spor Tokat" projesi kapsamında amatör spor kulüpleri ile okul spor kulüplerine 5 milyon liralık malzeme dağıtımı törenle yapıldı.
Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Spor Tokat'ın ana amaçlarından birisinin öğrencilerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Gençlerin ya da çocukların bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamayı önemsediklerini ifade eden Vali Balcı, “İnşallah bu amaç doğrultusunda da gidiyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, çok büyük destek verdi. Hangi işi yaparsanız yapın, hangi mesleği yaparsanız yapın ya bir spor dalıyla uğraşın ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olun. Sizi çok zenginleştirir, geliştirir” dedi.
Vali Balcı, il merkezi ve ilçelerde spor tesislerinde inşaat çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, “Şu anda inşaatı devam eden projelerle beraber Tokat'ın spor tesisleri de çok zengin olmuş olacak. İnşallah bir yıl içinde tesislerimiz sizlerin hizmetinde olacak. Elli tane okul bahçesine voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. 2 bin 500 kişilik 4 tribünlü çok güzel bir kapalı spor salonuna temellerini atıyoruz. Dolayısıyla spor altyapısına, tesisleşme anlamında da büyük katkı sağlıyoruz. Yeni hedefimiz voleybol, basketbol sahası olmayan okul kalmayacak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Balcı, kulüplere malzeme dağıtımı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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