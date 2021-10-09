Tokat’ta kumru kurtarma operasyonu

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Tokat’ta cam balkon ile korkuluk arasına sıkışan kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde Bağlar Mahallesinde bir apartmanın 3. katında cam balkon ile korkuluk arasında kumrunun mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kumrunun imdadın Niksar Belediyesi itfaiye erleri yetişti. İtfaiye aracından kuşun bulunduğu pencereye merdiven uzatıldı. Bir itfaiye eri merdivene çıkarak kumruyu bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kuş doğal yaşam alanına bırakıldı.

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