Operasyonda ele geçirilen tablo gerçek çıktı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde geçtiğimiz yıl ele geçirilen M. Berntzwiller Mai 1881 ibareli tablonun orijinal eser olduğu ortaya çıktı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı Haziran ayında şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramda tarihi eser olduğu değerlendirilen 80x100 santim ebatlarında tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan M. Berntzwiller Mai 1881 ibareli tablo ele geçirildi. Hacettepe Üniversitesine gönderilen tablonun gerçek olduğu tespit edildi. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, bilirkişi raporunda tablonun sahte değil gerçek olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Çakır, koruma altında tutulan tablonun mahkeme sürecinin ardından müzede sergileneceğini aktardı.

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