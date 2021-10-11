Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta yaylada doğan buzağının nefes alamadığını gören Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak yavruyu kurtardı.

Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri doğum yaptı. 21 gün erken doğan buzağının nefes alamadığını fark eden Gül, suni teneffüs yaptı. Nefes almaya başlayan buzağıya Gül, su ile de masaj yaptı. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Buzağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-10-11 15:51:13



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