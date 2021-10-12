Jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi

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İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekibinin yol kenarında bulduğu yaralı baykuş, Erbaa Belediyesi veteriner birimince tedaviye alındı.

Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyü mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi görevinde bulunan jandarma ekipleri, yol kenarındaki yaralı baykuşu buldu. Ekipler, sol kanadından yaralı baykuşu alarak Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim etti. Jandarma timi de yaralı baykuşu tedavisi yapılmak üzere Erbaa Belediyesi veteriner birimine teslim etti.

DHA-Genel Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR

2021-10-12 11:12:26



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