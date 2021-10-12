Sonbaharın gözdesi ıspanak tarlada 3.5 liraya yükseldi

Tokat’ta tarlada 3.5 4 liradan satılan ıspanak market tezgahlarında 5.45 liradan yerini aldı.

Tokat’ta Nisan ayında tarlada 1 liradan satılan ıspanağın fiyatı sonbahar mevsiminde yükselişe geçti. İl genelinde yüzlerce dönüm alanda hasadı yapılan ıspanak çevre illere de gönderilmeye başlandı. Tarlada fiyatı 3.5 ile 4 lira arasında satılan ıspanak kentteki bulunan marketlerin tezgahlarında 5.45 liradan yerini aldı. Tarım işletmesi çalışanı İhsan Sondaş, hava şartları nedeni ile ıspanak üretiminin geciktiğini kaydetti. Ispanak üretiminin az olması nedeni ile fiyatların arttığını ifade eden Sondaş, ”Bölgemizde ıspanak hasadı yeni başlıyor. Hava şartlarından dolayı üretim az. Bir dönümden diyelim ki 1 ton ıspanak çıkacağına şu anda 500600 kilogram çıkıyor. Bu da maliyetini kurtarmıyor” dedi.

Sondaş, ıspanağa olan talebi karşılamakta zorluk çektiklerini ifade ederek, “Ben şu anda bu ıspanağa 4 5 lira desem alacak çıkar” diye konuştu.

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