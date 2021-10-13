Öğrencilerin bıraktığı not kedinin hayatını kurtardı

Tokat’ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kendisini kurtarmak isteyenlere zor anlar yaşattı.

Gülbahar Hatun Mahallesinde öğrenciler park halindeki bir otomobili motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan öğrenciler otomobilin camına ‘Arabada kedi var’ yazısı asarak okullarının yolunu tuttu. Kedinin miyavlama sesine vatandaşlarda duyarsız kalmadı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti. Park halindeki otomobil sürücüsüne ulaşmak için trafik ekipleri çalışma yaptı. Bu sırada otomobilin arka kapısı açık olduğu fark edildi. Otomobilin kaputunu açan itfaiye eri kedinin aracın motor kısmında el girmeyecek yere gizlendiğini fark etti. Oksijen tüpünün vanasını açan itfaiye eri çıkan sesle kedinin gizlendiği yerden çıkması sağlandı. Korkan kedi başka bir otomobilin motor kısmına girdi. Otomobillin sahibine ulaşılarak kaput açıldı. Kendini kurtarmak isteyenlerden kaçan kedinin iki aracın daha motor kısmına girmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaş tarafından yakalanan kedi hayvansevere teslim edildi.

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