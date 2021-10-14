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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya üçüncüsü Eryılmaz, memleketinde coşkuyla karşılandı

İHA

Dünya üçüncüsü Eryılmaz, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde üçüncü olan Fazlı Eryılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Fazlı Eryılmaz memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Dünya üçüncüsü Erhan Yaylacı için Niksar ilçe girişi Hamidiye Köprü mevkiinde karşılama töreni yapıldı. Eryılmaz, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Şampiyon güreşçi Fazlı Eryılmaz daha sonra, konvoy eşliğinde Niksar Belediyesi'ne hareket etti. İlçe halkının alkışlarla karşıladığı Eryılmaz vatandaşları selamladı.
Özcan başarılı güreşçiyi tebrik ederek altın hediye etti.
Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Başkan Özcan; “Bu bizim için büyük bir gurur. Ben bu gururu ilk defa yaşamıyorum, Fazlı daha öncede bu gururu bize yaşattı. Yine milli güreşçimiz Erhan Yaylacı’yı da buradan sevgiyle anıyorum. Rabbim nasip ettiği müddetçe biz Fazlı’nın başarılarını daha da göreceğiz, takip edeceğiz inşallah. Niksarlılar olarak çok gururluyuz. Niksarlılar dualarıyla Fazlı kardeşimin hep yanındaydılar, Tokat’ımız gururlu. Tokat’ımızdan böyle bir sporcu milli takımlarda bizi temsil etti ve üçüncülük kazandı. Büyük bir başarı, biz bununla tabi yetinmiyoruz, biz birincilik kürsüsüne çıkıp altın madalyayı da istiyoruz inşallah. Bunu yapacak gücü kudreti de herşeyinin olduğunu biliyoruz. Arkasında da onun dua ordusunun olduğunu biliyor. Bu başarının artarak devam etmesini diliyorum, bize bu gururu yaşattığı için tüm ülkemize bu gururu yaşattığı için kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onun yetiştiren büyüten annesinin babasının ellerinden öpüyorum” diye konuştu.
“Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu”
Dünya üçüncüsü milli güreşçi Fazlı Eryılmaz ise hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek; “Daha önce dünya kupasında 3.olmuştum ama dünya şampiyonası olmadığı için bu kadar mutluluk yaşayamamıştım. Şimdi normal dünya 3.sü oldum çok mutluyum hedefim daha yükseklere çıkmak, dünya şampiyonu olimpiyat şampiyonu olmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Annem, babam ve eşim her zaman yanımda yer alıp bana destek oldular. Duaları içinde teşekkür ediyorum” dedi.
Baba Hüseyin ve anne Emine Eryılmaz ise oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek; “Bu mutluluğu bize yaşattığı için gururluyuz. İnşallah oğlumuz dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olur ve altın madalya kazanarak göğsümüzü daha da kabartır.
Fazlı Eryılmaz, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda üçüncülük müsabakasında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau’ya 21 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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